Et toi comment tu te débrouilles ? Argentré-du-Plessis

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, spectacle jeune public Et toi comment tu te débrouilles ? le samedi 14 février à 11h.

C’est l’histoire de Charly, un enfant qui se pose des questions. Pourquoi dit-on c’est le masculin qui l’emporte ? Et l’emporte où d’ailleurs ? Qu’est-ce que ça veut dire s’émanciper ? Où vont les gens quand ils sont morts ? C’est aussi l’histoire d’une grand-mère, Mamé, figure du féminisme. Dans sa caboche, les pensées s’emmêlent, les souvenirs s’envolent Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres . Mamé a une idée fixe finir ses jours auprès des siens.

Avec humour et tendresse, Charly et sa famille nous invitent à traverser les étapes d’un parcours initiatique où le mot grandir prend tout son sens. Une ode à l’amour intergénérationnel portée par la question de l’altérité, de l’acceptation de soi et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Tout public.

A partir de 8 ans.

Durée 55 min

De 5 € à 13 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

