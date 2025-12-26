Et toi comment tu te débrouilles ? Argentré-du-Plessis
Et toi comment tu te débrouilles ?
Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-14 11:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, spectacle jeune public Et toi comment tu te débrouilles ? le samedi 14 février à 11h.
C’est l’histoire de Charly, un enfant qui se pose des questions. Pourquoi dit-on c’est le masculin qui l’emporte ? Et l’emporte où d’ailleurs ? Qu’est-ce que ça veut dire s’émanciper ? Où vont les gens quand ils sont morts ? C’est aussi l’histoire d’une grand-mère, Mamé, figure du féminisme. Dans sa caboche, les pensées s’emmêlent, les souvenirs s’envolent Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres . Mamé a une idée fixe finir ses jours auprès des siens.
Avec humour et tendresse, Charly et sa famille nous invitent à traverser les étapes d’un parcours initiatique où le mot grandir prend tout son sens. Une ode à l’amour intergénérationnel portée par la question de l’altérité, de l’acceptation de soi et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Tout public.
A partir de 8 ans.
Durée 55 min
De 5 € à 13 €
Pour acheter ses places, trois possibilités
– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)
– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)
– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .
Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22
