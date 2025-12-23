ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?, Cabestany
ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?, Cabestany samedi 31 janvier 2026.
ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?
19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 3 – 3 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Troupuscule Théâtre
.
19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Troupuscule Théâtre
L’événement ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ? Cabestany a été mis à jour le 2025-12-23 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME