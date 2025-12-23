ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?, Cabestany

ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?

ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?, Cabestany samedi 31 janvier 2026.

ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ?

19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:30:00
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Troupuscule Théâtre
  .

19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Troupuscule Théâtre

L’événement ET TOI COMMENT TU TE DEBROUILLES ? Cabestany a été mis à jour le 2025-12-23 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME