ET TOI D’OÙ TU VIENS? Oms

Montrez vos origines !

Le comité des fêtes a le plaisir de vous inviter à la fête du village qui se tiendra samedi 2 août 2025.

Thème Affichez vos origines !

Venez vêtus ou accessoirisés aux couleurs de votre pays ou région d’origine habit…

Oms 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Show your origins!

The Comité des fêtes is pleased to invite you to the village fête on Saturday, August 2, 2025.

Theme: « Show off your origins!

Come dressed or accessorized in the colors of your country or region of origin: dress…

German :

Zeigen Sie Ihre Herkunft!

Das Festkomitee freut sich, Sie zum Dorffest am Samstag, den 2. August 2025, einzuladen.

Thema: « Zeigen Sie Ihre Herkunft! »

Kommen Sie in den Farben Ihres Herkunftslandes oder Ihrer Herkunftsregion gekleidet oder mit Accessoires ausgestattet: Kleidung…

Italiano :

Mostrate le vostre origini!

Il comitato della festa del villaggio è lieto di invitarvi alla festa del villaggio di sabato 2 agosto 2025.

Tema: « Mostra le tue origini!

Venite vestiti o accessoriati con i colori del vostro paese o della vostra regione d’origine: abiti tradizionali,…

Espanol :

¡Muestra tus orígenes!

El comité de la fiesta del pueblo está encantado de invitarle a la fiesta del pueblo el sábado 2 de agosto de 2025.

Tema: « ¡Muestra tus orígenes!

Ven vestido o ataviado con los colores de tu país o región de origen: trajes típicos,…

