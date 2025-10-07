Et toi ton paysage, il est comment ? – Atelier graphique avec Adrien Thiot-Rader Chronographe (Le) Rezé

Et toi ton paysage, il est comment ? – Atelier graphique avec Adrien Thiot-Rader Chronographe (Le) Rezé samedi 21 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 14:30 – 16:30

Gratuit : non Sur inscription Enfant Carte Blanche : 2.5€Enfant Métropole : 3€Enfant Hors Métropole : 6€ En famille, Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

L’atelier, mené par Adrien Thiot-Rader, l’illustrateur de Ceci n’est pas qu’un paysage, propose la création d’une illustration qui joue avec les transparences pour cacher, révéler quelque chose.Les participants sont invités à développer leur propre paysage, à partir de leurs observations et des images qu’ils ont en tête, ainsi que du travail d’affiche effectué par l’illustrateur. La séance propose l’usage d’acétates colorés, feutres.Chaque participant réalise plusieurs dessins (possibilité de faire du collage également) sur une même feuille. Leur superposition va créer une image difficile à lire… au premier abord ! Une fois que l’on utilisera les filtres, l’image se révélera avec plusieurs niveaux/strates de lecture.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr http://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home