Et toi, tu lis quoi ? Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

ET TOI, TU LIS QUOI ? Vous avez des coups de cœur ? Lisons, partageons, découvrons … Rejoignez-nous dans cette bulle conviviale, et pourquoi pas, un verre à la main !

Entrée libre et gratuite. Cet événement est à destinaiton d’un public adulte.

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

English : Et toi, tu lis quoi ?

AND WHAT DO YOU READ Do you have a crush? Let’s read, share and discover… Join us in this convivial bubble, and why not, with a drink in hand!

Free admission. This event is aimed at adults.

German : Et toi, tu lis quoi ?

UND DU, WAS LEST DU? Hast du einen Herzschlag? Lesen, teilen, entdecken … Begleiten Sie uns in diese gesellige Blase, und warum nicht mit einem Glas in der Hand!

Der Eintritt ist frei und kostenlos. Diese Veranstaltung richtet sich an ein erwachsenes Publikum.

Italiano :

COSA STAI LEGGENDO: Sei un fan? Leggiamo, condividiamo e scopriamo… Unitevi a noi in questa bolla conviviale e, perché no, con un drink in mano!

L’ingresso è gratuito. Questo evento è rivolto agli adulti.

Espanol : Et toi, tu lis quoi ?

QUÉ ESTÁS LEYENDO ¿Eres fan? Leamos, compartamos y descubramos… Únase a nosotros en esta burbuja de convivencia y, por qué no, ¡con una copa en la mano!

La entrada es gratuita. Este evento está dirigido a adultos.

