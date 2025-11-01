ET TON CUIR POURRAIT FENDRE – Cie Les Attracteurs Étranges Théâtre Aux Croisements Perpignan

ET TON CUIR POURRAIT FENDRE – Cie Les Attracteurs Étranges Vendredi 23 janvier 2026, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dans “Et ton cuir pourrait fendre”, le théâtre devient un espace d’écoute et de réparation.

Les longues peines de prison pour les femmes…

Entre biographie, recueil de témoignages et fiction, Marie Delmarès nous emmène dans un univers sans concession où le mot accepter prend tout son sens.

Thématiques : femme, témoignage, emprisonnement et solitude.

Écriture et mise en scène : Marie Delmarès

Interprétation: Marie Delmarès, Manon Galvin et Coté Rivara Travail chorégraphique : Martine Harmel

Travail vocal & musical : Sophie Bernado

Scénographie : Margot Chamberlin

Création lumières : Margot Falletty.

Durée : 80 min. A partir de 13 ans.

