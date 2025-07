Et tout le monde s’en fout. Le syndrome de Michel Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : 2025-09-21 19:00:00

fin : 2025-09-21 23:30:00

2025-09-21

Séminaire sur la déconstruction de la masculinité toxique.

Un nouveau spectacle détox, pour nettoyer cette société malade en déconstruisant les gens qui trouvent que “c’était mieux avant !”

Séminaire sur la déconstruction de la masculinité toxique

Si vous aussi vous trouvez qu’il faut savoir séparer l’homme de l’artiste, que #MeToo c’est dangereux et que, de toute façon, on ne peut plus rien dire…

Et bien sachez que vous n’êtes pas seul et que ce spectacle est fait pour vous ! Alors non, pas parce que vous avez raison mais parce que votre esprit a l’air encrassé et qu’il est temps de vous nettoyer le cerveau !

Le Syndrome de Michel, c’est un séminaire sur la déconstruction de la masculinité toxique autour de Michel Sardou, plus efficace que la javel et le bicarbonate il élimine 99,9% des traces de CNews et du Connemara.

Un nouveau spectacle détox, pour nettoyer cette société malade… .

English :

AND NOBODY CARES

Michel’s Syndrome

Seminar on deconstructing toxic masculinity.

A new detox show, to clean up this sick society by deconstructing people who think ?it was better before!

German :

UND NIEMANDEN INTERESSIERT ES

Das Michel-Syndrom

Ein Seminar über die Dekonstruktion toxischer Männlichkeit.

Eine neue Detox-Show, um diese kranke Gesellschaft zu reinigen, indem wir die Leute dekonstruieren, die finden, dass « es früher besser war »

Italiano :

E A NESSUNO IMPORTA

La sindrome di Michel

Un seminario sulla decostruzione della mascolinità tossica.

Un nuovo programma di disintossicazione per ripulire questa società malata decostruendo le persone che pensano che « era meglio prima!

Espanol :

Y A NADIE LE IMPORTA

El síndrome de Michel

Un seminario sobre la deconstrucción de la masculinidad tóxica.

Un nuevo programa de desintoxicación para limpiar esta sociedad enferma deconstruyendo a la gente que piensa que « ¡antes era mejor!

