Et voilà ! Impro Wissembourg

Et voilà ! Impro

49 rue Nationale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Suite au succès rencontré lors de sa première représentation au Café de l’Escale, la troupe d’improvisation wissembourgeoise Et voilà! vous invite à découvrir un nouveau spectacle où l’ humour, la spontanéité et les surprises seront au rendez-vous. N’ayez crainte de revivre les mêmes scènes c’est vous, public, qui choisissez les thèmes. Un spectacle ne ressemble donc jamais aux autres! .

49 rue Nationale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 05 44 72 cafe_escale@mailo.com

English :

Following the success of its first performance at Café de l’Escale, the Wissembourg improv troupe Et voilà! invites you to discover a new show featuring humor, spontaneity and surprises.

