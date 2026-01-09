Et vous, comment imaginez-vous les villes et campagnes du futur ? Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Et vous, comment imaginez-vous les villes et campagnes du futur ?

La Médiathèque vous invite à partager votre vision de la vie urbaine et rurale de demain à travers vos créations. Peinture, maquette, dessin, poésie, récit… toutes les formes d’expression sont les bienvenues ! Chaque contribution rejoindra une grande exposition collective pour inventer ensemble les paysages de l’avenir.

Kiosque | tout public (création à déposer entre le 21 et 31 janvier) | Mur d’expression participatif .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

