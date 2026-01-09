Et vous, que faites-vous pour votre bien être ?

Moustey Landes

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Comment se sentir bien ou aller mieux ?

Venez discuter gratuitement lors d’un atelier animé par Promotion Santé et repartez avec le sourire !

Sur inscription .

Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 51 34 sante@pole-haute-lande.org

