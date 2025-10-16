Etablissement France Services Etablissement France Services Couëron

2025-10-16T13:00 – 2025-10-16T14:00

Fin : 2025-10-16T13:00 – 2025-10-16T14:00

Venez découvrir le nouvel équipement France services de Couëron : un bâtiment public innovant, modulaire et réversible, pensé pour évoluer avec les besoins du territoire. Sa structure métallique, ses fondations type »pilotis » et sa toiture ventilée illustrent une architecture contemporaine, durable et exemplaire en matière de performance énergétique (RE2020) et d’accessibilité.

Visites guidées de 30 minutes à 13h et 13h30 : explorez les coulisses du projet, ses choix techniques et architecturaux, et découvrez comment ce bâtiment incarne un nouveau type d’équipements publics.

Etablissement France Services 9 Rue de la Corbardière, 44220 Couëron

©Camille Reiss