Etablissement France Services Etablissement France Services Couëron

Etablissement France Services Couëron jeudi 16 octobre 2025.

Jeudi 16 octobre, 13h00 Etablissement France Services Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-16T13:00 – 2025-10-16T14:00
Fin : 2025-10-16T13:00 – 2025-10-16T14:00

Venez découvrir le nouvel équipement France services de Couëron : un bâtiment public innovant, modulaire et réversible, pensé pour évoluer avec les besoins du territoire. Sa structure métallique, ses fondations type »pilotis » et sa toiture ventilée illustrent une architecture contemporaine, durable et exemplaire en matière de performance énergétique (RE2020) et d’accessibilité.
Visites guidées de 30 minutes à 13h et 13h30 : explorez les coulisses du projet, ses choix techniques et architecturaux, et découvrez comment ce bâtiment incarne un nouveau type d’équipements publics.

Etablissement France Services 9 Rue de la Corbardière, 44220 Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0766010077 http://www.supertropic.com https://www.linkedin.com/in/camille-reiss-62792725/
©Camille Reiss