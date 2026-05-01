Etals de Beaulon Jardins de la mairie Beaulon
Etals de Beaulon Jardins de la mairie Beaulon jeudi 7 mai 2026.
Beaulon
Etals de Beaulon
Jardins de la mairie Derrière la mairie de Beaulon Beaulon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 16:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07
Les Etals de Beaulon rassemblent des producteurs et artisans locaux, dans un cadre convivial. Une restauration sur place avec brasero, tables & chaises à disposition, Entrée gratuite, derrière la mairie de Beaulon. Organisée par la municipalité.
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Jardins de la mairie Derrière la mairie de Beaulon Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 95 69 97 05 beaulon.communication@gmail.com
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English :
Les Etals de Beaulon brings together local producers and craftsmen in a convivial setting. On-site catering with brazier, tables & chairs, free admission, behind Beaulon town hall. Organized by the town council.
L’événement Etals de Beaulon Beaulon a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire