Etalson Z.A. de la Croix de Pierre Étalans

Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans Doubs

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-15

2025-08-14

Seconde édition du festival Etal’son qui a pour but de prôner la dimension intergénérationnelle en accueillant une programmation pour tous. A savoir Lou Beurrier, jeune talent originaire de Pontarlier ayant participer à The Voice puis l’Equipe à Jojo reprendra les plus grand tubes de Joe Dassin pour le plaisir de tous, nous retrouverons par la suite, Romain Ughetto qui vous fera vivre d’une manière rock l’ensemble des tubes des années 1980 et pour clôturer cette soirée, vibrer avec DJ Tanguy. Retrouvez également 3 foods trucks sur place ainsi que 2 buvettes et un stand de cocktail, en partenariat avec l’Annexe des brasseurs, qui vous proposera le cocktail au couleur d’Etal’son ainsi qu’un cocktail sans alcool. .

Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

