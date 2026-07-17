Etalson Z.A. de la Croix de Pierre Étalans

vendredi 14 août 2026 · Z.A. de la Croix de Pierre · Étalans

Informations pratiques

Étalans

Etalson

Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Etal’Son revient le 14 août 2026 pour une 3e édition sur le site de la Minoterie Dornier, dans la ZA de la Croix de Pierre à Etalans

Au programme cette année Let’s Goldman, Anonymes, Les Toads et DJ Tanguy pour une soirée qui s’annonce festive !

Côté restauration, 4 food trucks seront présents pour régaler vos papilles .

Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Etalson

L’événement Etalson Étalans a été mis à jour le 2026-07-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS