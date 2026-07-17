Etalson Z.A. de la Croix de Pierre Étalans
vendredi 14 août 2026 · Z.A. de la Croix de Pierre · Étalans
Informations pratiques
Étalans
Etalson
Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Carte Jeune
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Etal’Son revient le 14 août 2026 pour une 3e édition sur le site de la Minoterie Dornier, dans la ZA de la Croix de Pierre à Etalans
Au programme cette année Let’s Goldman, Anonymes, Les Toads et DJ Tanguy pour une soirée qui s’annonce festive !
Côté restauration, 4 food trucks seront présents pour régaler vos papilles .
Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Etalson
L’événement Etalson Étalans a été mis à jour le 2026-07-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS