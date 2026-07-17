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AGENDA · Étalans

Etalson Z.A. de la Croix de Pierre Étalans

vendredi 14 août 2026 · Z.A. de la Croix de Pierre · Étalans

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Z.A. de la Croix de Pierre
Adresse
Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre
Ville
25580 Étalans
Département
Doubs
Tarif
10 10 Tarif réduit Carte Jeune

Étalans

Etalson

Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Etal’Son revient le 14 août 2026 pour une 3e édition sur le site de la Minoterie Dornier, dans la ZA de la Croix de Pierre à Etalans

Au programme cette année Let’s Goldman, Anonymes, Les Toads et DJ Tanguy pour une soirée qui s’annonce festive !

Côté restauration, 4 food trucks seront présents pour régaler vos papilles   .

Z.A. de la Croix de Pierre Etalans, Zone Artisanale de la Croix de Pierre Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Etalson

L’événement Etalson Étalans a été mis à jour le 2026-07-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS