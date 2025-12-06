ETAP 52 FETE NOEL Échenay

ETAP 52 FETE NOEL Échenay samedi 6 décembre 2025.

Echenay Échenay Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07

2025-12-06 2025-12-07

Tout public
ETAP 52 vous invite a fêté Noel ! Samedi 6 décembre à partir de 16h profitez d’un spectacle gratuit et dimanche 7 décembre venez flâner au marché de Noel de 10h à 18h . Le Père Noel vous fera l’honneur de sa visite !
Restauration sur place.   .

Echenay Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83  contact@etap52.fr

L’événement ETAP 52 FETE NOEL Échenay a été mis à jour le 2025-11-20 par Antenne de Joinville