ETAP 52 FETE NOEL Échenay

Echenay Échenay Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Tout public
ETAP 52 vous invite a fêté Noel ! Samedi 6 décembre à partir de 16h profitez d’un spectacle gratuit et dimanche 7 décembre venez flâner au marché de Noel de 10h à 18h . Le Père Noel vous fera l’honneur de sa visite !
Restauration sur place. .
Echenay Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83 contact@etap52.fr
