Etape 2 Tour de l’avenir 2025 Saint-Symphorien-sur-Coise

lundi 25 août 2025

Etape 2 Tour de l’avenir 2025

Place Charles de Gaulle Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-25

2025-08-25

Le Tour de l’Avenir, véritable Tour de France des moins de 23 ans, fait étape à Saint-Symphorien-sur-Coise pour le départ de la 2ᵉ étape. Venez encourager les futurs champions du cyclisme international !

Place Charles de Gaulle Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 24 00 35 contact@montsdulyonnaistourisme.fr

English :

The Tour de l’Avenir, the Tour de France for under-23s, stops off at Saint-Symphorien-sur-Coise for the start of the 2? stage. Come and cheer on the future champions of international cycling!

German :

Die Tour de l’Avenir, die Tour de France der unter 23-Jährigen, macht in Saint-Symphorien-sur-Coise Halt, um die zweite Etappe zu starten. Kommen Sie und feuern Sie die zukünftigen Champions des internationalen Radsports an!

Italiano :

Il Tour de l’Avenir, il Tour de France per gli under 23, fa tappa a Saint-Symphorien-sur-Coise per la partenza della 2ª tappa. Venite a fare il tifo per i futuri campioni del ciclismo internazionale!

Espanol :

El Tour de l’Avenir, el Tour de Francia para menores de 23 años, se detiene en Saint-Symphorien-sur-Coise para la salida de la 2ª etapa. Ven a animar a los futuros campeones del ciclismo internacional

