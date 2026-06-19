Informations pratiques

Saint-Derrien

Etape 4 La Grande Randonnée Patrimoine

Parking du lac Saint-Derrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Circuit du lac et des moulins sur les bords du petit fleuve côtier de la Flèche .

Départ à 10h du parking du lac.

Pique-nique à la charge des participants, vers 12h.

Retour vers 16h.

Distance 13 km environ. Niveau moyen.

Patrimoine rencontré Fontaine St-Derrien, moulin de Lansolot, moulin de Coat-Merret, église St-Derrien.

Accompagnateur Arnaud Lacroix, Bénévole de Pays. .

Parking du lac Saint-Derrien 29440 Finistère Bretagne +33 6 82 98 46 97

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English :

L’événement Etape 4 La Grande Randonnée Patrimoine Saint-Derrien a été mis à jour le 2026-06-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX