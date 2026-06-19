Etape 4 La Grande Randonnée Patrimoine Saint-Derrien
mercredi 19 août 2026 · Saint-Derrien
Informations pratiques
Saint-Derrien
Etape 4 La Grande Randonnée Patrimoine
Parking du lac Saint-Derrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Circuit du lac et des moulins sur les bords du petit fleuve côtier de la Flèche .
Départ à 10h du parking du lac.
Pique-nique à la charge des participants, vers 12h.
Retour vers 16h.
Distance 13 km environ. Niveau moyen.
Patrimoine rencontré Fontaine St-Derrien, moulin de Lansolot, moulin de Coat-Merret, église St-Derrien.
Accompagnateur Arnaud Lacroix, Bénévole de Pays. .
Parking du lac Saint-Derrien 29440 Finistère Bretagne +33 6 82 98 46 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Etape 4 La Grande Randonnée Patrimoine Saint-Derrien a été mis à jour le 2026-06-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX