Étape de création Carine Poet I am the power 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Carine Poet I am the power

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 19h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

I am the Power est une performance de slam poétique qui mêle la parole engagée et la musique live pour explorer l’identité, la résilience et la force collective.

Chaque poème suscite des émotions profondes et invite à un voyage brut et immersif. Ce projet remet en question le silence, amplifie les voix et transforme la poésie en une force de libération et de connexion. Une expérience artistique puissante qui célèbre la voix de chacun et chacune, et l’énergie du collecti .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

English :

I am the Power is a poetic slam performance that blends committed spoken word and live music to explore identity, resilience and collective strength.

German :

I am the Power ist eine poetische Slam-Performance, die engagiertes Sprechen mit Live-Musik verbindet, um Identität, Resilienz und kollektive Stärke zu erforschen.

Italiano :

I am the Power è una performance di slam poetico che fonde spoken word e musica dal vivo per esplorare identità, resilienza e forza collettiva.

Espanol :

I am the Power es un espectáculo de slam poético que combina la palabra hablada y la música en directo para explorar la identidad, la resistencia y la fuerza colectiva.

L’événement Étape de création Carine Poet I am the power Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence