Étape de création Émilie Franco That’s the Way the Cookie Crumbles 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Émilie Franco That’s the Way the Cookie Crumbles

Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

S’inspirant des théories du multivers et du phénomène sociétal de l’évasion du réel, That’s the Way the Cookie Crumbles établit un lien entre la pratique du reality shifting d’Émilie — une technique populaire sur TikTok mêlant méditation et auto-hypnose pour accéder à une réalité souhaitée — et le parcours de Marianna Belmonte, sa nonna sicilienne centenaire, qui aurait quitté en 1954 la Sicile d’après-guerre pour émigrer simultanément à Liège et à New York. Le projet se construit à travers des échanges avec Marianna, des adeptes du shifting et des chercheur·euses (en sociologie, en physique quantique…), autour de cette question centrale quel espoir pourrait naître de l’imagination de mondes parallèles ? .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Drawing on multiverse theories and the societal phenomenon of escaping reality, That?s the Way the Cookie Crumbles links Emilie?s reality-shifting practice with the journey of Marianna Belmonte, her century-old Sicilian nonna.

