Étape de création Éric Minh Cuong Castaing Vision 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Éric Minh Cuong Castaing Vision

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 19h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les interprètes sont déficient·es visuel à des degrés divers. Leurs visions inspirent un dispositif qui propose une nouvelle façon d’habiter l’espace en faisant la part belle à la tactilité, à la matière sonore, et à la solidarité d’un collectif.

Éric Minh Cuong Castaing a signé ou co-signé une quinzaine de créations spectacles, installations, performances, films… mettant en relation danse et technologies. Les projets, qualifiés de in socius , prennent forme au sein de réalités sociétales, en partenariat avec des institutions (laboratoires de recherches, écoles, hôpitaux, ONG…) en dehors du monde de l’art. Il explore ainsi les modes relationnels des corps et ses représentations à l’ère du numérique, interrogeant les dualités art/société, réel/fiction, nature/culture, organique/ artificiel. La compagnie est aujourd’hui associée à Montpellier Danse, au Centre National pour la Création Adaptée de Morlaix C.N.C.A., à Bourges Capitale Européenne de la culture 2028, et en compagnonnage avec la Comédie de Genève et la Collection Lambert à Avignon. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The performers are visually impaired to varying degrees. Their visions inspire a device that proposes a new way of inhabiting space, giving pride of place to tactility, sound and the solidarity of a collective.

German :

Die Darsteller sind in unterschiedlichem Maße sehbehindert. Ihre Visionen inspirieren eine Vorrichtung, die eine neue Art der Raumnutzung vorschlägt, die sich auf den Tastsinn, den Klang und die Solidarität eines Kollektivs stützt.

Italiano :

Gli interpreti sono in varia misura ipovedenti. Le loro visioni ispirano un dispositivo che propone un nuovo modo di abitare lo spazio, privilegiando la tattilità, il suono e la solidarietà di un collettivo.

Espanol :

Los intérpretes son discapacitados visuales en diversos grados. Sus visiones inspiran un dispositivo que propone una nueva forma de habitar el espacio, privilegiando la tactilidad, el sonido y la solidaridad de un colectivo.

