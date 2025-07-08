Étape de création FANFARE Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux Comédie CDN de Reims Reims

Étape de création FANFARE Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

23 avril 2026, 19:00

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Tout public

Conception Samuel Achache, Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert • Mise en scène Samuel Achache

Production • Création 26—27 • Artiste associée, Anne-Lise Heimburger

Plongez au cœur du processus de création ! Les artistes vous ouvrent les portes des répétitions !

Les équipes artistiques et techniques travaillent tout au long de l’année sur les différentes scènes de la Comédie. Ces répétitions sont ponctuées d’étapes de création des temps de partage du travail en cours et d’échanges entre l’équipe en résidence et le public.

Cette drôle de rencontre entre une comique tétanisée et une fanfare accablée, tiendra lieu de conjuration contre la peur et de viatique pour s’engouffrer sans coup-férir dans l’exception du temps présent.

Union d’une actrice et d’un quatuor de cuivres, FANFARE produira de la musique là où on attendrait un discours et s’emparera des mots pour nous mettre en mouvement. Anne-Lise Heimburger, conceptrice et comédienne

Lieu Comédie

Tout public dès 14 ans

Durée 1h .

Comédie CDN de Reims, 3 Chaussée Bocquaine, 51100 Reims, Marne, Grand Est

English : Étape de création FANFARE Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux

