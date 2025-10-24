Étape de création Les Harmoniques du Néon Ce qui nous reste 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Les Harmoniques du Néon Ce qui nous reste

Les Harmoniques du Néon explore à nouveau l’espace entre 87.5 MHz et 108 MHz avec son orchestre de radios, Marie Cambois (chorégraphe) et Carla Pallone (violoniste).

Les Harmoniques du Néon explore à nouveau l’espace entre 87.5 MHz et 108 MHz avec son orchestre de radios, Marie Cambois (chorégraphe) et Carla Pallone (violoniste). Tout devient matière pour une danse inouïe . Larsens, souffles, échos croisent mélodies pop et éclats électromagnétiques. Les corps vibrent et transforment les sons, chaque vibration libère une histoire. Peu à peu, les radios rentrent en conversation. Elles évoquent les souvenirs qui s’échappent dès qu’on tente de les saisir. Par leurs voix et leurs présences, elles nous invitent à penser les plis de l’absence. .

Les Harmoniques du Néon once again explores the space between 87.5 MHz and 108 MHz with its radio orchestra, choreographer Marie Cambois and violinist Carla Pallone.

Les Harmoniques du Néon erforscht erneut den Raum zwischen 87,5 MHz und 108 MHz mit seinem Radio-Orchester, Marie Cambois (Choreographin) und Carla Pallone (Violinistin).

Les Harmoniques du Néon esplorano ancora una volta lo spazio tra gli 87,5 MHz e i 108 MHz con la sua orchestra radiofonica, la coreografa Marie Cambois e la violinista Carla Pallone.

Les Harmoniques du Néon exploran de nuevo el espacio entre 87,5 MHz y 108 MHz con su orquesta radiofónica, la coreógrafa Marie Cambois y la violinista Carla Pallone.

