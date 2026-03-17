Étape de création Tsirihaka Harrivel Tela Missilia Arma 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Étape de création Tsirihaka Harrivel Tela Missilia Arma

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 19h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Tela Missilia Arma, second volet d’une recherche poursuivie dans le cadre d’une résidence à la Villa Kujoyama, prend la forme d’une expérience formelle en mouvement.

Tela Missilia Arma explore le thème du danger à travers un dispositif scénographique (risque de chute) et une dynamique corporelle (intégrité physique). La pièce s’articule autour d’un mécanisme dramaturgique central un tapis roulant motorisé ascendant, évoquant un convoyeur industriel. Ce mécanisme, irréversible, entraîne inéluctablement les objets déposés à sa base vers une chute au sommet. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

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English :

Tela Missilia Arma, the second part of a research project carried out during a residency at Villa Kujoyama, takes the form of a formal experiment in movement.

L’événement Étape de création Tsirihaka Harrivel Tela Missilia Arma Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence