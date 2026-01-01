Etape de la Nutri’Mobile Marché hebdomadaire Pontarlier

Etape de la Nutri’Mobile

Marché hebdomadaire Hall couverte Emile Pasteur Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 08:00:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Organisé par Eliad.

À bord de sa Nutri’Mobile, Antoine Bourcy, diététicien nutritionniste au service Prévention d’Eliad, vient à la rencontre des plus de 60 ans sur les marchés. De manière ludique, il propose de les questionner sur leurs habitudes alimentaires et apporte des conseils simples pour améliorer leur santé. .

Marché hebdomadaire Hall couverte Emile Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 67 31 myriam.truche@eliad-fc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Etape de la Nutri’Mobile

L’événement Etape de la Nutri’Mobile Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS