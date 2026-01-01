Etape de la Nutri’Mobile Marché hebdomadaire Pontarlier
Etape de la Nutri’Mobile Marché hebdomadaire Pontarlier jeudi 19 février 2026.
Marché hebdomadaire Hall couverte Emile Pasteur Pontarlier Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-19 08:00:00
fin : 2026-02-19 12:00:00
2026-02-19
Organisé par Eliad.
À bord de sa Nutri’Mobile, Antoine Bourcy, diététicien nutritionniste au service Prévention d’Eliad, vient à la rencontre des plus de 60 ans sur les marchés. De manière ludique, il propose de les questionner sur leurs habitudes alimentaires et apporte des conseils simples pour améliorer leur santé. .
Marché hebdomadaire Hall couverte Emile Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 67 31 myriam.truche@eliad-fc.fr
