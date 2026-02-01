[Étape de Travail] Entre de la Compagnie Kitsh Kong Congrier

[Étape de Travail] Entre de la Compagnie Kitsh Kong

Salle du Chéran Congrier Mayenne

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-26

Compagnie Kitsch Kong

Pour sa nouvelle création ENTRE , la compagnie Kitsch Kong propose un essai scénique autour de la “despedida”, un mot qui signifie partir, s’en aller, abandonner.

Le spectacle s’intéresse à tout ce qui précède un départ, une séparation ou un changement de cycle émotions, détachements, mais aussi la richesse et les transformations que ces moments apportent. Car la despedida n’est pas un simple au revoir elle englobe toutes les étapes qui précèdent une séparation, une bifurcation, un passage.

Sur scène, Renata do Val et André Rosenfeld Sznelwar, tou·te·s deux artistes brésilien·ne·s, expérimentent une traduction corporelle et sensorielle de cette notion, au-delà des mots. Le duo explore les états, les passages et les instants de transition, offrant au public un aperçu du processus de création.

ENTRE s’attarde sur cet espace fragile et sensible, entre deux états, entre ce qui se termine et ce qui commence.

Cette sortie de résidence est une occasion unique de découvrir le travail en cours et le processus de création avant la présentation officielle.

Dès 8 ans

45 min à 1h

Gratuit .

