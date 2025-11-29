Étape du Circuit cycliste des Ardennes Rethel
Étape du Circuit cycliste des Ardennes Rethel jeudi 9 avril 2026.
Étape du Circuit cycliste des Ardennes
Rethel Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Étape de 176 km à travers les villages du Pays rethélois. Village étape place de l’hôpital à Rethel. Programme détaillé à venir
.
Rethel 08300 Ardennes Grand Est circuitdesardennes08@gmail.com
English :
176 km stage through the villages of the Pays rethélois. Stage village at Place de l’Hôpital, Rethel. Detailed program to come
