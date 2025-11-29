Étape du Circuit cycliste des Ardennes

Rethel Ardennes

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Étape de 176 km à travers les villages du Pays rethélois. Village étape place de l’hôpital à Rethel. Programme détaillé à venir

.

Rethel 08300 Ardennes Grand Est circuitdesardennes08@gmail.com

English :

176 km stage through the villages of the Pays rethélois. Stage village at Place de l’Hôpital, Rethel. Detailed program to come

