Etape du défi de la Loire Châteauneuf-du-Faou

Etape du défi de la Loire Châteauneuf-du-Faou dimanche 13 juillet 2025.

Etape du défi de la Loire

Port Launay Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-07-13 09:00:00

Courir à deux, en relais, les 385km du canal de Brest à Nantes en 8 étapes

Au bénéfice de l’AOPA qui organise des séjours et activités sportives en plein air pour les enfants et adolescents des services d’oncologie pédiatriques des CHU de Nantes et Angers

> Départ le 13 juillet à 9h

> A Port Launay, Châteauneuf-du-Faou

