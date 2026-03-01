Étape du Paris-Nice à Bourges Bourges

Étape du Paris-Nice à Bourges

Boulevard de la République Bourges Cher

Début : 2026-03-11 10:00:00

fin : 2026-03-11 12:25:00

2026-03-11

Rendez-vous pour une étape spectaculaire au cœur de la ville et assistez à la mythique Course au Soleil du Paris-Nice 2026 !

Le 11 mars 2026, Bourges accueille le départ d’une étape du Paris-Nice, épreuve phare du calendrier UCI World Tour.

Dès 10h, le Boulevard de la République vibrera au rythme de l’arrivée des équipes et de leur présentation officielle, en présence de Thomas Voeckler. Le départ fictif sera donné à 12h10 par le Maire de Bourges, avant un départ réel à 12h25 en direction d’Uchon (195 km). 18 équipes WorldTeams et plusieurs ProTeams internationales seront au rendez-vous.

Un événement sportif d’envergure internationale à vivre au plus près des champions ! .

Join us for a spectacular stage in the heart of the city and witness the legendary Paris-Nice 2026 Race to the Sun !

