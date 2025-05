Etape du Tour de Bretagne à la Voile – La Forêt-Fouesnant, 19 juin 2025 07:00, La Forêt-Fouesnant.

Finistère

Etape du Tour de Bretagne à la Voile Port-la-Forêt La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-21

2025-06-19

Port-La-Forêt accueillera les skippers de la 15ème édition du Tour de Bretagne à la Voile.

Programme Port-la-Forêt du 19 au 21 juin 2025

Jeudi 19 juin

– 13h00* Arrivée de la course 4

Vendredi 20 juin

– 11h00 Départ course 5 « Grand Prix Guy Cotten »

– 17h00 Arrivée course 5

– 18h00 Remise des prix courses 4 et 5

Samedi 21 juin

– 08h00 Départ course 6 Port-la-Forêt > Quiberon (environ 50 milles)

*Heure estimée d’arrivée Soumis aux conditions météo .

Port-la-Forêt

La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne

