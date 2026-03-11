Étape Gourmande au Domaine de la Chanteleuserie Benais
Étape Gourmande au Domaine de la Chanteleuserie Benais samedi 25 avril 2026.
Étape Gourmande au Domaine de la Chanteleuserie
2 Lieu-dit La Chanteleuserie Benais Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Une année 2026 déjà bien engagée avec le début du printemps !
C’est le moment de vous inviter à notre étape gourmande 2026.
A très vite à la Chanteleuserie !
Christine, Alexis, Thierry et toute l’équipe !
Une année 2026 déjà bien engagée avec le début du printemps !
C’est le moment de vous inviter à notre étape gourmande 2026.
Dégustation de vins de Bourgueil & St Nicolas, Alsace, Bordeaux Graves, Champagne, Minervois, Pineau & Cognac & artisanat local, et pour agrémenter le tout fouées salées & sucrées, pour un week-end convivial !
Nouveau vigneron cette année nous accueillons le Domaine Henri Klée, producteur de vins d’Alsace (68).
A très vite à la Chanteleuserie !
Christine, Alexis, Thierry et toute l’équipe ! .
2 Lieu-dit La Chanteleuserie Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 30 20 contact@chanteleuserie.fr
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English :
The year 2025 is already well underway, with the start of spring!
It’s time to invite you to our 2025 gourmet milestone.
Wine tasting, fouées & local crafts for a festive weekend!
See you soon at La Chanteleuserie.
Christine, Alexis, Thierry and all the team!
L’événement Étape Gourmande au Domaine de la Chanteleuserie Benais a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE