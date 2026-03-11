Étape Gourmande au Domaine de la Chanteleuserie

2 Lieu-dit La Chanteleuserie Benais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Une année 2026 déjà bien engagée avec le début du printemps !

C’est le moment de vous inviter à notre étape gourmande 2026.

A très vite à la Chanteleuserie !

Christine, Alexis, Thierry et toute l’équipe !

Une année 2026 déjà bien engagée avec le début du printemps !

C’est le moment de vous inviter à notre étape gourmande 2026.

Dégustation de vins de Bourgueil & St Nicolas, Alsace, Bordeaux Graves, Champagne, Minervois, Pineau & Cognac & artisanat local, et pour agrémenter le tout fouées salées & sucrées, pour un week-end convivial !

Nouveau vigneron cette année nous accueillons le Domaine Henri Klée, producteur de vins d’Alsace (68).

A très vite à la Chanteleuserie !

Christine, Alexis, Thierry et toute l’équipe ! .

2 Lieu-dit La Chanteleuserie Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 30 20 contact@chanteleuserie.fr

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English :

The year 2025 is already well underway, with the start of spring!

It’s time to invite you to our 2025 gourmet milestone.

Wine tasting, fouées & local crafts for a festive weekend!

See you soon at La Chanteleuserie.

Christine, Alexis, Thierry and all the team!

L’événement Étape Gourmande au Domaine de la Chanteleuserie Benais a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE