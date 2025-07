Etape Gourmande EARL Prunier Écoyeux

Etape Gourmande EARL Prunier Écoyeux samedi 2 août 2025.

Etape Gourmande

EARL Prunier 6 chemin Debussy Écoyeux Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Cette étape gourmande est l’occasion de découvrir ou redécouvrir, les produits locaux ainsi que ceux de producteurs de toute la France Cognac, Champagne, Bourgueil, Graves, et Alsace ! Huitres, Fraises, miel et pâtisseries.

EARL Prunier 6 chemin Debussy Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 89 71 earl-prunier@orange.fr

English :

This gourmet stopover is an opportunity to discover or rediscover local products and those of producers from all over France: Cognac, Champagne, Bourgueil, Graves, and Alsace! Oysters, strawberries, honey and pastries.

German :

Diese Gourmet-Etappe bietet Ihnen die Gelegenheit, lokale Produkte sowie die von Produzenten aus ganz Frankreich zu entdecken oder wiederzuentdecken: Cognac, Champagne, Bourgueil, Graves und Elsass! Austern, Erdbeeren, Honig und Gebäck.

Italiano :

Questa sosta gastronomica è un’occasione per scoprire o riscoprire i prodotti locali e quelli dei produttori di tutta la Francia: Cognac, Champagne, Bourgueil, Graves e Alsazia! Ostriche, fragole, miele e pasticceria.

Espanol :

Esta escala gastronómica es una oportunidad para descubrir o redescubrir los productos locales y los de los productores de toda Francia: ¡Cognac, Champaña, Bourgueil, Graves y Alsacia! Ostras, fresas, miel y repostería.

