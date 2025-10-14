État de passion L’Institut du Monde Arabe Paris France

État de passion L’Institut du Monde Arabe Paris France mardi 14 octobre 2025.

Palestine/Liban, documentaire, 2024, 90’

Image : Carol Mansour, Talal Khoury, Tariq Qiblawi, Jamal Awar

Son : Rana Eid

Montage : Carol Mansour, Raymond Aftimos

Producteur : Muna Khalidi, Carol Mansour

Synopsis

Après 43 jours d’horreur à travailler 24 heures sur 24 sous les bombardements constants dans les salles d’urgence des hôpitaux Al Shifa et Al Ahli de Gaza, le docteur Ghassan Abu Sittah, chirurgien reconstructeur britannico-palestinien, revient de Gaza, et devient un porte-parole de la résistance palestinienne.

Biographie

Carol Mansour est une réalisatrice de films documentaires indépendante libano-canadienne d’origine palestinienne. Elle a étudié à Montréal, au Canada, et vit et travaille actuellement à Beyrouth

En 2000, elle fonde Forward Film Production à Beyrouth. Après plus de 25 ans de production de films documentaires, Carol atteint la reconnaissance internationale et la notoriété pour ses films, avec plus de cinquante sélections officielles dans des festivals du monde entier, remportant de nombreux prix prestigieux, y compris, récemment, celui du meilleur documentaire court au Rated SR Festival 2021 à New York, le Prix Spécial du Festival au FIFOG 2021 à Genève, le prix du meilleur documentaire au Festival international du film de Delhi en 2018…

Le travail de Carol Mansour reflète sa préoccupation pour les droits de l’homme et la justice sociale, recouvrant des questions telles que les travailleurs migrants, les réfugiés, les questions environnementales, etc.

Après avoir été témoin des horreurs sans précédent d’un génocide en cours, un chirurgien de guerre revient de Gaza réclamant la justice et l’arrêt de l’impunité…

Le mardi 14 octobre 2025

de 20h00 à 21h25

gratuit

Sur invitation dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

L'Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/cinema/etat-passion +33140513838