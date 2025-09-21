« État des connaissances archéologiques sur Sancerre, de l’époque gauloise au Moyen-Âge » Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Sancerre

« État des connaissances archéologiques sur Sancerre, de l’époque gauloise au Moyen-Âge » Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Sancerre dimanche 21 septembre 2025.

« État des connaissances archéologiques sur Sancerre, de l’époque gauloise au Moyen-Âge » Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dimanche 21 septembre à 16h, la Petite Maison de la culture accueille Pascal Poulle, archéologue à l’INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Sa conférence « État des connaissances archéologiques sur Sancerre, de l’époque gauloise au Moyen-Âge » offrira un éclairage inédit sur l’histoire de Sancerre et Saint-Père La None.

La rencontre se prolongera par une dégustation conviviale offerte par la Maison des Sancerre.

Ce rendez-vous, qui s’inscrit dans la dynamique des Journées Européennes du Patrimoine, présente une approche locale et originale : faire dialoguer l’histoire, l’architecture et la convivialité.

Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None 432 Pl. Saint-Père, 18300 Sancerre, France Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-sancerre.com/agenda/jep-2025-de-terre-de-pierre-et-de-bois-lumiere-sur-le-patrimoine-architectural-sancerrois-conference-sancerre-2/ »}] L’église fut fondée au Xe siècle par les moines de Saint-Satur et constituait un prieuré avec bâtiments d’habitation et hospice. Pendant les guerres du XIVe siècle, les Anglais pillent Saint-Satur. L’église est complètement détruite par les protestants en 1567. Elle fut abandonnée dès 1777 : seul le portail occidental subsiste. Il fut englobé dans un mur de clôture et le reste du terrain remblayé. Le portail s’ouvre par une baie en cintre surbaissé, surmonté de trois rouleaux de voussure plein cintre en retrait les uns des autres. La nef se composait de cinq travées, avec vaisseau central et collatéraux. Chaque travée comporte deux piles séparant les trois vaisseaux. Chaque pile est composée de quatre grosses colonnes sur dosseret et huit colonnettes accompagnant deux à deux chacune de ces demi-colonnes.

Dimanche 21 septembre à 16h, la Petite Maison de la culture accueille Pascal Poulle, archéologue à l’INRAP, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

(c) Porche Saint-Père la None Sancerre