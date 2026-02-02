États généraux de la bioéthique : que propose le transhumanisme ? Deuxième partie Débat. Bar la Perestroïka Strasbourg Samedi 14 février, 16h00 Sur inscription

L’AFT67 section strasbourgeoise de l’Association Française Transhumaniste Technoprog, organise un café-débat :

États généraux de la bioéthique : que propose le transhumanisme ? (2/2)

### 14 samedi 14 février 16h – 18h. Lieu : La Perestroïka, 2 Rue Thiergarten, 67000 Strasbourg, France. Entrée libre !

Entre janvier et avril 2026 auront lieu les états généraux 2026 de la bioéthique, comme le prévoit la loi de 2011 relative à la bioéthique. Nous Transhumanistes comptons bien faire entendre notre voix durant ces états généraux. Cette réunion publique que nous organisons à deux finalités : Exposer nos propositions, et les confronter au grand public.

Les états généraux de la bioéthique s’articuleront autour de 10 thèmes. Cette réunion publique se fera en deux parties où nous aborderons cinq thèmes dans chacune.

Pour février, les thèmes que nous aborderons parmi ces 10 thèmes sont les suivants :

1. Examens génétiques et médecine génomique

2. Neurosciences

3. Organoïdes

4. Procréation et embryologie

5. Dons et transplantations d’organes

Ce sont les thèmes plus liés à la recherche et son usage, par oppositions aux thèmes liés aux questions sociales traités en janvier.

Veuillez-vous inscrire (non obligatoire) afin de nous faciliter la gestion du nombre de places => [https://luma.com/cgi81c6e](https://luma.com/cgi81c6e)

Vous nous trouverez au fond du bar dans la véranda, à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse : [technoprogstrasbourg@gmail.com](mailto:technoprogstrasbourg@gmail.com) ou via [https://transhumanistes.com/](https://transhumanistes.com/)

Le transhumanisme est un courant de pensée qui promeut l’amélioration volontaire des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et de la technique. Le transhumanisme Technoprogressiste dont nous nous réclamons veille également à ne pas négliger les enjeux politiques, économiques, éthiques ou environnementaux associés aux évolutions que nous prônons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00

technoprogstrasbourg@gmail.com https://transhumanistes.com/ 0695580262

Bar la Perestroïka strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67083 Bas-Rhin



