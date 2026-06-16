Été à la ferme I Ferme du Roussel Rampieux
Été à la ferme I Ferme du Roussel Rampieux samedi 22 août 2026.
Rampieux
Été à la ferme I Ferme du Roussel
233 lieu-dit Roussel Rampieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
En Dordogne, vous êtes les bienvenues pour rencontrer nos agriculteurs et vivre des expériences immersives et festives.
La Ferme du Roussel, vous propose un repas fermier à base des produits de la ferme porc, produits laitiers, noix, fruits …
Animation musicale
Réservation obligatoire .
233 lieu-dit Roussel Rampieux 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 19 95 55 hipbonnefond@lafermedurousselenperigord.fr
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English : Été à la ferme I Ferme du Roussel
L’événement Été à la ferme I Ferme du Roussel Rampieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides