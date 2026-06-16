Été à la ferme I Ferme du Roussel Rampieux samedi 22 août 2026.

Rampieux

Été à la ferme I Ferme du Roussel

233 lieu-dit Roussel Rampieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

En Dordogne, vous êtes les bienvenues pour rencontrer nos agriculteurs et vivre des expériences immersives et festives.

La Ferme du Roussel, vous propose un repas fermier à base des produits de la ferme porc, produits laitiers, noix, fruits …

Animation musicale

Réservation obligatoire .

233 lieu-dit Roussel Rampieux 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 19 95 55 hipbonnefond@lafermedurousselenperigord.fr

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English : Été à la ferme I Ferme du Roussel

L’événement Été à la ferme I Ferme du Roussel Rampieux a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides