Eté à la ferme la ferme de Fages Saint-Cyprien

Eté à la ferme la ferme de Fages Saint-Cyprien vendredi 18 juillet 2025.

Eté à la ferme la ferme de Fages

41 allée des Noyers Saint-Cyprien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Visite gratuite à la ferme de Fages tous les vendredis matin du 18 Juillet au 15 Août à partir de 9h30h Visite de la ferme à la découverte de la production de noix et de l’élevage de brebis sous les noyers- Photos avec les petits agneaux Dégustations de produits à base de noix

résa 06 81 85 39 92

Visite gratuite à la ferme de Fages tous les vendredis matin du 18 Juillet au 15 Août à partir de 9h30h Visite de la ferme à la découverte de la production de noix et de l’élevage de brebis sous les noyers- Photos avec les petits agneaux Dégustations de produits à base de noix

réservation conseillée :tel 06 81 85 39 92 ou thgrave@orange.fr .

41 allée des Noyers Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 39 92

English : Eté à la ferme la ferme de Fages

Free visit to the Fages farm every Friday morning from July 18 to August 15 from 9:30 am: Visit the farm to discover walnut production and ewe rearing under the walnut trees Photos with the little lambs Tasting of walnut products

booking 06 81 85 39 92

German : Eté à la ferme la ferme de Fages

Kostenloser Besuch auf dem Bauernhof von Fages jeden Freitagmorgen vom 18. Juli bis zum 15. August ab 9:30 Uhr: Besuch des Bauernhofs zur Entdeckung der Nussproduktion und der Schafzucht unter den Nussbäumen- Fotos mit den kleinen Lämmern Kostproben von Nussprodukten

resa 06 81 85 39 92

Italiano :

Visita gratuita all’azienda agricola Fages tutti i venerdì mattina dal 18 luglio al 15 agosto a partire dalle 9.30: visita all’azienda per conoscere la produzione di noci e l’allevamento delle pecore sotto gli alberi di noce Foto con gli agnellini Degustazione di prodotti a base di noci

prenotazione 06 81 85 39 92

Espanol :

Visita gratuita a la granja de Fages todos los viernes por la mañana del 18 de julio al 15 de agosto a partir de las 9.30 h: Visita a la granja para conocer la producción de nueces y la cría de ovejas bajo los nogales Fotos con los corderitos Degustación de productos a base de nueces

reservas 06 81 85 39 92

L’événement Eté à la ferme la ferme de Fages Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-07-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne