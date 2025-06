Été à Pau 2025 Technobrass / MPL Théâtre de Verdure Pau 25 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Atlantiques

Été à Pau 2025 Technobrass / MPL Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 21:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

21h MPL (Ma Pauvre Lucette) est un groupe de chanson française mélangeant électro, pop française, rap et slam. MPL, c’est un parchemin qui se déroule comme un conte, une bande de cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes. Des mélodies entêtantes, des textes poétiques débordant d’images et de paysages et puis la volonté d’en découdre avec les schémas imposés par la société(…)

22h30 Technobrass, ce septet hors du commun, venu tout droit de Rio de Janeiro, réunit des musiciens issus de la scène jazz et du carnaval alternatif. TechnoBrass fusionne la chaleur des cuivres avec la puissance envoûtante des beats répétitifs, s’imposant ainsi comme “l’un des groupes instrumentaux les plus créatifs actifs au Brésil” sur la scène indépendante. Dans la lignée de la fanfare allemande Meute, TechnoBrass livre un show intense porté par des compositions originales(…) .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

English : Été à Pau 2025 Technobrass / MPL

German : Été à Pau 2025 Technobrass / MPL

Italiano :

Espanol : Été à Pau 2025 Technobrass / MPL

L’événement Été à Pau 2025 Technobrass / MPL Pau a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Pau