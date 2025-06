Été à Pau 2025 Theodort / L2B Théâtre de Verdure Pau 2 août 2025 21:00

Pyrénées-Atlantiques

Été à Pau 2025 Theodort / L2B Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

21h Dès leur premier morceau, Guette le flow , enregistré à seulement 12 ans, en 2017, les trois compères de Champigny-sur-Marne avaient déjà attisé la curiosité du public rap et accumulé quelques millions de vues. Par la suite, ils ont continué à faire évoluer leur univers aux côtés de quelques-uns des plus talentueux comme Dany Synthé et ont pu collaborer avec des artistes de renom tels que SDM ou encore Koba LaD pour ne citer qu’eux.

22h30 Theodort natif de Lille a créé une chaîne YouTube alors qu’il n’avait que dix ans. Il s’est fait connaître en publiant des vidéos parodiques sur le rap. En janvier 2024, THEODORT fait un pari osé supprimer l’ensemble des vidéos de sa chaîne Youtube aux 3M d’abonnés, pour se consacrer pleinement à la musique, et ainsi passer du monde d’internet à l’afrobeat. Theodort se place aujourd’hui comme une des meilleures têtes d’affiches du rap. .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

English : Été à Pau 2025 Theodort / L2B

German : Été à Pau 2025 Theodort / L2B

Italiano :

Espanol : Été à Pau 2025 Theodort / L2B

L’événement Été à Pau 2025 Theodort / L2B Pau a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Pau