Marcillac-Saint-Quentin

Eté actif 2026 Cluedo nocturne

Eglise Marcillac-Saint-Quentin Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez vous amuser sur un jeu de piste et d’énigme sur fond d’enquête policière à résoudre.

Accessible à partir de 8 ans. 30 personnes maximum.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. .

Eglise Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 jeromemerchadou@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eté actif 2026 Cluedo nocturne

L’événement Eté actif 2026 Cluedo nocturne Marcillac-Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir