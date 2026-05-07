Vitrac

Eté actif 2026 Equitation, balade en poney

Etrier de vitrac Vitrac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 11:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Calme, nature et cheval, tel sera votre programme pour une balade accompagnée par un moniteur équestre diplômé dans la forêt autour du centre équestre de Vitrac.

À partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans accompagné d’un adulte en main à côté du cheval. .

Etrier de vitrac Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45

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English : Eté actif 2026 Equitation, balade en poney

L’événement Eté actif 2026 Equitation, balade en poney Vitrac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir