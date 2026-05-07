Eté actif 2026 Equitation, balade en poney Vitrac
Eté actif 2026 Equitation, balade en poney Vitrac lundi 10 août 2026.
Vitrac
Eté actif 2026 Equitation, balade en poney
Etrier de vitrac Vitrac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 11:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Calme, nature et cheval, tel sera votre programme pour une balade accompagnée par un moniteur équestre diplômé dans la forêt autour du centre équestre de Vitrac.
À partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans accompagné d’un adulte en main à côté du cheval. .
Etrier de vitrac Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45
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English : Eté actif 2026 Equitation, balade en poney
L’événement Eté actif 2026 Equitation, balade en poney Vitrac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir