Eté actif 2026 Randonnée nocturne Allas-les-Mines
Eté actif 2026 Randonnée nocturne Allas-les-Mines lundi 3 août 2026.
Allas-les-Mines
Eté actif 2026 Randonnée nocturne
Eglise Allas-les-Mines Dordogne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
A travers une balade nocturne, vous entrerez dans l’univers mystérieux des rapaces nocturnes…
Ouvert à tous les publics. 20 personnes maximum par groupe.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. .
Eglise Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 lengletyannick@orange.fr
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English : Eté actif 2026 Randonnée nocturne
L’événement Eté actif 2026 Randonnée nocturne Allas-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir