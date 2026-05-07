Allas-les-Mines

Eté actif 2026 Randonnée nocturne

Eglise Allas-les-Mines Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

A travers une balade nocturne, vous entrerez dans l’univers mystérieux des rapaces nocturnes…

Ouvert à tous les publics. 20 personnes maximum par groupe.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. .

Eglise Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 lengletyannick@orange.fr

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English : Eté actif 2026 Randonnée nocturne

L’événement Eté actif 2026 Randonnée nocturne Allas-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir