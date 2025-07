Été actif activité pêche nature Boulazac Isle Manoire

plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire Dordogne

L’Été actif est un programme d’animations axées sur des activités sportives de pleine nature et de loisirs, à coût réduit, en partenariat avec le Conseil départemental de la Dordogne et les Communautés de communes concernées.

Les Ateliers Pêche Nature ont pour objectif de permettre au pêcheur débutant de découvrir les différentes techniques de pêche en ayant un comportement autonome et responsable vis-à-vis de la nature, des usagers du milieu aquatique et de lui-même. L’animation se déroulera au plan d’eau de la plaine de Lamoura.

Accessible, à partir de 8 ans, 9 pers par groupe.

Animation encadrée par Luc Dessaint.

Prolongez votre journée farniente et profitez de la soirée bal populaire sur le thème de la fête de la libération. Possibilité de se restaurer à la guinguette.

Réservation possible en ligne, ou sur place le jour de l’activité en fonction des places restantes. .

plaine de Lamoura Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English :

L’Été actif is a program of events focusing on outdoor sports and leisure activities, at reduced cost, in partnership with the Conseil départemental de la Dordogne and the communities of communes concerned.

German :

L’Été actif ist ein Animationsprogramm mit Schwerpunkt auf Natur- und Freizeitsportarten zu reduzierten Kosten, das in Partnerschaft mit dem Conseil départemental de la Dordogne und den betroffenen Gemeindeverbänden durchgeführt wird.

Italiano :

L’Été actif è un programma di eventi incentrati su sport e attività ricreative all’aperto, a costi ridotti, in collaborazione con il Conseil départemental de la Dordogne e le Comunità di Comuni interessate.

Espanol :

L’Été actif es un programa de actos centrados en los deportes al aire libre y las actividades de ocio, a precio reducido, en colaboración con el Conseil départemental de la Dordogne y las Comunidades de Municipios interesadas.

