Eté actif Activités et spectacle par l’école du cirque Franco Italien Rue du plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente

Eté actif Activités et spectacle par l’école du cirque Franco Italien Rue du plan d’eau Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 19 juillet 2025.

Eté actif Activités et spectacle par l’école du cirque Franco Italien

Rue du plan d’eau Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 11:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-19

Dans le cadre de l’ÉTÉ ACTIF et SOLIDAIRE du Plan d’eau, le Cirque Franco Italien proposera également de nombreuses activités GRATUITES et ouvertes à tous.

.

Rue du plan d’eau Plan d’eau de la Grande Prairie Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 42 46 voileangouleme@fcol16.org

English :

As part of the Plan d?Eau?s ACTIVE and SOLIDARITY SUMMER, the Cirque Franco Italien will also be offering numerous FREE activities open to all.

German :

Im Rahmen des AKTIVEN und SOLIDARISCHEN SOMMERS auf dem Plan d’eau bietet der Cirque Franco Italien auch zahlreiche KOSTENLOSE Aktivitäten für alle an.

Italiano :

Nell’ambito dell’ESTATE ATTIVA e SOLIDALE del Plan d’Eau, il Cirque Franco Italien offrirà anche una serie di attività gratuite aperte a tutti.

Espanol :

En el marco del VERANO ACTIVO y SOLIDARIO del Plan d’Eau, el Cirque Franco Italien ofrecerá también numerosas actividades GRATUITAS abiertas a todos.

L’événement Eté actif Activités et spectacle par l’école du cirque Franco Italien Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême