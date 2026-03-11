Été actif arc touch Excideuil
Été actif arc touch Excideuil vendredi 21 août 2026.
Été actif arc touch
Excideuil Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
2026-08-21
Le tir à l’arc, c’est encore plus drôle quand on peut tirer sur des gens (sans leur faire mal bien sûr) !
A partir de 12 ans, accompagné d’un adulte.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.
Le tir à l'arc, c'est encore plus drôle quand on peut tirer sur des gens (sans leur faire mal bien sûr) ! Attention, l'équipe d'en face ne se gênera pas pour vous rendre la pareille ! Encadrement par un professionnel diplômé.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.
Paiement à la réservation (chèque ou espèces). .
Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr
English : Été actif arc touch
Archery is even more fun when you can shoot people (without hurting them, of course)!
Supervised by a qualified professional. Ages 12 and over, accompanied by an adult.
Price 10?, reservation required at the Tourist Office
Payment on reservation (cheque or cash).
L’événement Été actif arc touch Excideuil a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère