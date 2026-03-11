Été actif arc touch

Excideuil Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le tir à l’arc, c’est encore plus drôle quand on peut tirer sur des gens (sans leur faire mal bien sûr) !

A partir de 12 ans, accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, paiement à la réservation.

Le tir à l'arc, c'est encore plus drôle quand on peut tirer sur des gens (sans leur faire mal bien sûr) ! Attention, l'équipe d'en face ne se gênera pas pour vous rendre la pareille ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir de 12 ans, accompagnés d'un adulte.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif arc touch

Archery is even more fun when you can shoot people (without hurting them, of course)!

Supervised by a qualified professional. Ages 12 and over, accompanied by an adult.

Price 10?, reservation required at the Tourist Office

Payment on reservation (cheque or cash).

L’événement Été actif arc touch Excideuil a été mis à jour le 2026-03-07 par Isle-Auvézère