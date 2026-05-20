Été Actif Arc Touch Parcours de santé Prats-du-Périgord

Prats-du-Périgord

Été Actif Arc Touch

Parcours de santé Impasse des camboux Prats-du-Périgord Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez ce nouveau concept de tir à l’arc utilisant des flèches à embout sécurisé qui vous permettra de tirer sur vos adversaires ! Sportif et fun !

Rdv au parking de marche nordique, impasse des camboux à Prats

2 créneaux horaires disponibles 10h à 11h ou 11h à 12h.

Réservation obligatoire.

Découvrez ce nouveau concept de tir à l’arc utilisant des flèches à embout sécurisé qui vous permettra de tirer sur vos adversaires ! Similaire au paintball mais plus sportif et moins violent, ce nouveau sport vous procurera de grandes sensations d’adrénaline. Très fun entre amis !

Rendez-vous au parking de marche nordique, impasse des camboux à Prats du Périgord.

2 créneaux horaires disponibles 10h à 11h ou 11h à 12h.

Accessible à tous à partir de 10 ans. 12 personnes maximum par groupe.

Prévoir une tenue de sport.

Réservation obligatoire. .

Parcours de santé Impasse des camboux Prats-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 36 09 perigordnoir.tourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été Actif Arc Touch

Discover this new concept in archery using arrows with secure tips that allow you to shoot your opponents! Sporty and fun!

Meet at the Nordic walking parking lot, impasse des camboux, Prats

2 time slots available: 10am to 11am or 11am to 12pm.

Reservations required.

L’événement Été Actif Arc Touch Prats-du-Périgord a été mis à jour le 2026-05-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne