Eté actif balade à poney Paulhiac Lanouaille

Eté actif balade à poney

Paulhiac La Noalha Insolit’ Lanouaille Dordogne

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Pedro notre encadrant vous présente ses amis les poneys ! Avec eux, les enfants s’amuseront avec des slaloms, jeux de balle et petites balades. Et pour finir, un moment est réservé pour les gros câlins et les pommes avec leur nouveau copain ! Ouvert aux enfants de 4 ans à 12 ans.

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limité. .

Paulhiac La Noalha Insolit’ Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Eté actif balade à poney

Pedro, our supervisor, introduces you to his pony friends! With them, children will enjoy slaloms, ball games and short rides.

Open to children aged 4 to 12.

Reservations required at the Tourist Office, number of places limited.

Price 12?, payment on reservation.

