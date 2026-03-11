Été actif balade avec un âne

Payzac Dordogne

Balade avec un âne que vous guiderez au licol et qui portera vos enfants ! A partir de 4 ans, accompagnés.

Réservation et paiement auprès de l’Office de Tourisme.

Nos sentiers de randonnée sont encore plus sympas à découvrir avec un âne que vous guiderez au licol et qui portera vos enfants ! Un beau moment de complicité en perspective ! Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme, nombre de places limité.

Paiement à la réservation (chèque ou espèces). .

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

English : Été actif balade avec un âne

Our hiking trails are even more fun to discover with a donkey, guided by a halter and carrying your children! From age 4, accompanied.

Price 8?, must be booked at the Tourist Office, number of places limited.

Payment on reservation (cheque or cash).

