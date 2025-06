Été Actif Balade du Lundi, Marche Nordique / VTT à Lusignac Lusignac 7 juillet 2025 18:00

Dordogne

Été Actif Balade du Lundi, Marche Nordique / VTT à Lusignac Place de la Mairie Lusignac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

Le centre Sport Nature de Montagrier, vous propose 2 heures de balade Marche nordique ou VTT, accompagnée par un moniteur diplômé.

Ouvert à partir de 12 ans.

Gratuit.

Place de la Mairie

Lusignac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 07 86 07

English : Été Actif Balade du Lundi, Marche Nordique / VTT à Lusignac

The Sport Nature center in Montagrier offers 2-hour Nordic walking or mountain biking tours, accompanied by a qualified instructor.

Open to people aged 12 and over.

Free admission.

German : Été Actif Balade du Lundi, Marche Nordique / VTT à Lusignac

Das Zentrum Sport Nature in Montagrier bietet Ihnen eine zweistündige Wanderung Nordic Walking oder Mountainbiking, die von einem diplomierten Lehrer begleitet wird.

Geöffnet ab 12 Jahren.

Kostenlos.

Italiano :

Il centro Sport Nature di Montagrier offre escursioni di 2 ore in nordic walking o mountain bike, accompagnate da un istruttore qualificato.

Aperto ai bambini a partire dai 12 anni.

Ingresso gratuito.

Espanol : Été Actif Balade du Lundi, Marche Nordique / VTT à Lusignac

El centro Sport Nature de Montagrier ofrece recorridos de marcha nórdica o bicicleta de montaña de 2 horas, acompañados por un monitor cualificado.

Abierto a niños a partir de 12 años.

Entrada gratuita.

L’événement Été Actif Balade du Lundi, Marche Nordique / VTT à Lusignac Lusignac a été mis à jour le 2025-06-25 par Val de Dronne