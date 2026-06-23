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Eté actif Baptême de plongée à Azerat Azerat

Eté actif Baptême de plongée à Azerat Azerat

Eté actif Baptême de plongée à Azerat Azerat vendredi 24 juillet 2026.

Ville
24210 Azerat
Département
Dordogne
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Azerat

Eté actif Baptême de plongée à Azerat

Azerat Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07

Encadré par les moniteurs du Club Subaquatique Briviste, vous ferez votre initiation et découvrirez la nage sous l’eau, équipé de bouteille, dans la piscine d’Azerat. Min. 8 ans. 12 pers. maxi.
Encadré par les moniteurs du Club Subaquatique Briviste, vous ferez votre initiation et découvrirez la nage sous l’eau, équipé de bouteille, dans la piscine d’Azerat. Min. 8 ans. 12 pers. maxi.   .

Azerat 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 37 56 

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English : Eté actif Baptême de plongée à Azerat

Supervised by Club Subaquatique Briviste instructors, you will be introduced to underwater swimming, equipped with a bottle, in the Azerat swimming pool. Min. age 8. 12 people max.

L’événement Eté actif Baptême de plongée à Azerat Azerat a été mis à jour le 2026-06-23 par Vézère Périgord Noir