Été Actif cani-rando Parking de la halle Bourrou

Bourrou

Été Actif cani-rando

Parking de la halle 880 Route de Chez Amédée Bourrou Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Essayer c’est l’adopter ! La cani-randonnée est une activité ludique alliant randonnée et interactions avec les chiens de race nordique. Équipé d’un harnais de traction réglable, que vous soyez petit, grand, sportif, contemplatif ou autre, nous trouverons votre co-équipier canin idéal. À partir de 8 ans. .

Parking de la halle 880 Route de Chez Amédée Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif cani-rando

L’événement Été Actif cani-rando Bourrou a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux